5 красных флагов в мужчинах, на которые девушкам нужно обращать внимание, чтобы не лить слёзы
Любые романтические отношения — риск. С мужчинами вообще слишком много подводных камней, о которых можно узнать заранее. Собрали 5 тревожных звоночков, которые сэкономят время.
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Мужчина ужасно относится ко всем, кроме тебя
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"Должно быть, этому учат всех ещё в школе, но стоит упомянуть. Девушки, дорогие, если ваш парень ведёт себя неподобающе со всеми, кроме вас, это совсем не повод думать, что он считает вас особенной. Это просто значит, что он козёл, который знает, когда нужно вести себя "хорошо", чтобы перепихнуться", — SmartAlec105.
Парень жалуется на всё подряд
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"Пытался вспомнить что-то не очень популярное. Для тех, кто ищет долгосрочного партнёра: остерегайтесь, если кто-то жалуется на всё и выставляет себя жертвой в любой ситуации. Это тот тип человека, который, если что-то пойдёт не так, очень быстро обвинит вас и, скорее всего, будет постоянно перемывать вам косточки с приятелями. Кроме того, отношения с таким человеком означают, что вы будете существовать в постоянном негативе — и устанете от такого состояния очень быстро", — Kurupt-FM-1089.
Мужчина не может признать собственную неправоту
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"Некоторые парни просто неспособны принять тот факт, что могут быть неправы.
Я не раз видел, как многие мужчины сильно расстраивались и реагировали очень агрессивно, когда им говорили, что они неправы.
Вдобавок к этому, когда им указываешь на доказательства того, что они ошиблись, они либо переведут разговор на другую тему, либо сделают вид, что это не имеет значения и что вы "делаете из мухи слона". Но вот что мы все люди и мы все иногда заблуждаемся.
Уверен, многие из этих мужчин чувствуют себя глупо и менее "мужественно", когда ошибаются. Но способность принять собственную неправоту — вот это здоровое качество", — Jomanderisreal.
Парень взрывается при каждом стрессе
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"Если он слетает с катушек при незначительных проблемах... нужно бежать от него куда подальше. Одно дело — удариться мизинцем о ножку дивана и материться. Но если каждый момент стресса вызывает ярость... нет ни единого случая, когда бы эта черта приводила к чему-то хорошему", — thesaga.
Мужчина не принимает отказа
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"Пожалуй, один из самых раздражающих стереотипов о том, каким должен быть мужчина. Якобы он должен добиваться девушки любыми способами. Особенно ужасно, если дело касается сексуальных отношений. Тут, если парню один раз сказали нет, он должен понимать это без напоминаний. А если он начинает давить — это уже что-то за гранью. Психически здоровым людям, уважающим вас, достаточно услышать "нет" один раз", — freemason777.
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