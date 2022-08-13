Союзные силы уничтожили две роты 72-й бригады ВСУ под Артёмовском в ДНР
Союзные силы уничтожили две роты 72-й механизированной бригады ВСУ под Артёмовском в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В ходе наступательных действий союзных сил в районе населённого пункта Артёмовск Донецкой Народной Республики полностью уничтожены две роты 72-й механизированной бригады", — сказал он.
Ранее Лайф писал, что российские военные подавили два взвода РСЗО "Град" Украины в ДНР. Также ВС РФ уничтожили пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах таких населённых пунктов, как Майорск, Дзержинск, Звановка, Северск, Переездное, Яковлевка, Фёдоровка и Выемка ДНР.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ