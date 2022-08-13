Союзные силы уничтожили две роты 72-й бригады ВСУ под Артёмовском в ДНР

Союзные силы уничтожили две роты 72-й механизированной бригады ВСУ под Артёмовском в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе наступательных действий союзных сил в районе населённого пункта Артёмовск Донецкой Народной Республики полностью уничтожены две роты 72-й механизированной бригады", — сказал он.