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Опубликовано 13 августа 2022, 10:20

Союзные силы уничтожили две роты 72-й бригады ВСУ под Артёмовском в ДНР

Союзные силы уничтожили две роты 72-й механизированной бригады ВСУ под Артёмовском в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе наступательных действий союзных сил в районе населённого пункта Артёмовск Донецкой Народной Республики полностью уничтожены две роты 72-й механизированной бригады", — сказал он.

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Ранее Лайф писал, что российские военные подавили два взвода РСЗО "Град" Украины в ДНР. Также ВС РФ уничтожили пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах таких населённых пунктов, как Майорск, Дзержинск, Звановка, Северск, Переездное, Яковлевка, Фёдоровка и Выемка ДНР.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Осипов
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