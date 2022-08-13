Власти Украины назвали возможное возобновление мирных переговоров победой Москвы
Советник главы офиса Зеленского: Мирные переговоры с Москвой станут поражением Европы
Киев не заинтересован в мирных переговорах с Москвой. Их возобновление означало бы поражение Украины и Европы, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию "Бабель".
"Переговоры с РФ на сегодняшний день будут означать лишь одно: что Россия выиграла. Это — зафиксированное поражение Украины, зафиксированное поражение Европы, демократических ценностей как таковых", — сказал он.
По мнению Подоляка, диалог России и Украины зафиксировал бы "цивилизационную катастрофу", а после его начала последует "падение всей глобальной системы безопасности". Он добавил, что Незалежная уже заплатила высокую цену, которая не окупится просто прекращением огня.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский объяснил, почему Россия и Украина всё ещё далеки от переговоров. По его словам, со стороны Киева нет сигналов о готовности к ответственным переговорам с Москвой. Дипломат добавил, что власти Украины ограничиваются лишь политическими заявлениями о готовности к диалогу.
ТАСС /Александр Кряжев / POOL