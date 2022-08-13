Власти Украины назвали возможное возобновление мирных переговоров победой Москвы

Киев не заинтересован в мирных переговорах с Москвой. Их возобновление означало бы поражение Украины и Европы, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию "Бабель".

"Переговоры с РФ на сегодняшний день будут означать лишь одно: что Россия выиграла. Это — зафиксированное поражение Украины, зафиксированное поражение Европы, демократических ценностей как таковых", — сказал он.

По мнению Подоляка, диалог России и Украины зафиксировал бы "цивилизационную катастрофу", а после его начала последует "падение всей глобальной системы безопасности". Он добавил, что Незалежная уже заплатила высокую цену, которая не окупится просто прекращением огня.