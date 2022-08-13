В Москве разработали тест-системы для выявления оспы обезьян

В Москве создали тест-системы для выявления вируса обезьяньей оспы и антител к нему. С их помощью получится обнаружить инфекцию на ранних сроках заражения, сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Один из резидентов "Технополиса "Москва" разработал инновационные тест-системы для выявления антигена вируса оспы обезьян в лабораторных условиях специальным методом, а также экспресс-тесты для определения как самого вируса, так и антител к инфекции. Продукция находится в стадии готовности для проведения клинических испытаний и дальнейшей регистрации", — рассказал глава департамента Владислав Овчинский.

Компания "Имбиан лаб" создала три новые тест-системы. Указывается, что первая из них диагностирует болезни методом иммуноферментного анализа в лабораторных условиях за 40 минут, вторая выявляет антиген вируса оспы обезьян за 15–20 минут, третья показывает наличие антител IgM и IgG, то есть иммунный ответ организма также в течение 15–20 минут. Все системы также имеют способность распознавать натуральную оспу, а ещё оспу коров и осповакцину. Учёные собираются использовать плазму, цельную кровь или сыворотку как исследуемый образец.

"Инновация позволит вывести на качественно новый уровень диагностику и профилактику опасной вирусной инфекции и восполнит потребность в российских диагностических системах, которая растёт на фоне ухода с рынка иностранных поставщиков", — подчеркнула гендиректор "Имбиан Лаб" Вероника Осипова.