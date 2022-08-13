В Молдавии отказались выплачивать производителям компенсации после роста цен на газ
Власти Молдавии не намерены выплачивать компаниям компенсации после роста стоимости энергоресурсов, однако готовы поддержать программы по снижению энергозатратности производства. Об этом в эфире интернет-канала RliveTV заявил министр экономики страны Сергей Гайбу.
"Экономические агенты, использующие газ в производственном процессе, включают его в цену, нагрузка всё равно ложится на граждан (которые покупают продукцию с заложенной в неё цену на газ. — Прим. Лайфа), поэтому программы помощи ориентированы на граждан. Основное направление для нас — поддержка граждан и, в частности, уязвимых категорий", — сказал он.
По словам Гайбу, лучшим решением для фирм является поддержка программ модернизации и внедрения возобновляемых источников энергии. Он также добавил, что при полном прекращении импорта голубого топлива с страну риск столкнуться с нехваткой продукции минимален. Министр отметил, что крупные фирмы способны работать на альтернативных источниках, а в исключительных случаях дефицит может быть компенсирован импортной продукцией.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что у страны нет альтернативы российскому газу, потому что закупка топлива на рынке обойдётся гораздо дороже. При этом у России Кишинёв будет закупать газ в августе по цене 1458 долларов за тысячу кубометров, это почти на 480 долларов больше, чем в июле (980 долларов). Позднее компания "Молдовагаз" попросила отсрочить выплату аванса за поставки, поскольку не сможет совершить выплату "Газпрому" в августе.