В Молдавии отказались выплачивать производителям компенсации после роста цен на газ

Власти Молдавии не намерены выплачивать компаниям компенсации после роста стоимости энергоресурсов, однако готовы поддержать программы по снижению энергозатратности производства. Об этом в эфире интернет-канала RliveTV заявил министр экономики страны Сергей Гайбу.

"Экономические агенты, использующие газ в производственном процессе, включают его в цену, нагрузка всё равно ложится на граждан (которые покупают продукцию с заложенной в неё цену на газ. — Прим. Лайфа), поэтому программы помощи ориентированы на граждан. Основное направление для нас — поддержка граждан и, в частности, уязвимых категорий", — сказал он.