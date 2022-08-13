Названа страна, жители которой больше всех страдают от похмелья
Исследование SGCS: Британцы больше других страдают от похмелья
Британцы страдают от похмельного синдрома в два раза чаще, чем французы, свидетельствует исследование Statista Global Consumer Survey (SGCS). В опросе участвовали жители восьми стран: Великобритании, США, Франции, Китая, Германии, Канады, Австралии и Мексики.
Согласно результатам исследования, средний житель Соединённого Королевства в месяц испытывает по два похмелья, которые в общей сложности длятся около 36 часов. В частности, на борьбу с неприятными симптомами данного состояния средний британец тратит почти год (315 дней) жизни.
На последнем месте рейтинга пьющих стран оказалась Франция, там от похмелья страдает лишь каждый десятый житель. Дело в том, что у французов совсем другая культура потребления алкоголя. Так, они пьют более качественное спиртное в меньшем количестве.
А ранее гастроэнтеролог Владимир Неронов объяснил, почему в жару не стоит утолять жажду пивом. Этот напиток, по словам специалиста, может быть весьма коварным и опасным.
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