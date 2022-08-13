В Москве на стройке загорелся башенный кран

В Москве на улице Братеевской на стройке загорелась кабина башенного крана, пожар уже потушен. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия. На нём видно, как горит кабина, а также заметна работа пожарных.

Момент пожара и тушения башенного крана на стройке в Москве. Видео © LIFE

По данным ТАСС, площадь пожара составила два квадратных метра. Тушение возгорания осложнялось тем, что кран был под напряжением. Он не эксплуатировался, сведений о пострадавших не поступало, уточнили агентству в МЧС.