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13 августа, 10:49

В Москве на стройке загорелся башенный кран

В Москве на улице Братеевской на стройке загорелась кабина башенного крана, пожар уже потушен. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия. На нём видно, как горит кабина, а также заметна работа пожарных.

Момент пожара и тушения башенного крана на стройке в Москве. Видео © LIFE

По данным ТАСС, площадь пожара составила два квадратных метра. Тушение возгорания осложнялось тем, что кран был под напряжением. Он не эксплуатировался, сведений о пострадавших не поступало, уточнили агентству в МЧС.

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Ранее Лайф писал, что трое детей 9, 7 и 5 лет погибли в результате пожара в деревне Малое Видное Ленинского городского округа Московской области. Прокуратура проводит проверку по факту трагедии.

Обложка ©

LIFE

Никита Осипов

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