Житель Воронежа избил учительницу, заступившуюся за детей

В Воронежской области мужчина нанёс удары учительнице английского языка, которая, по её словам, заступилась за детей. Инцидент произошёл 10 августа в городе Лиски.

В результате избиения у женщины диагностировали контузию глаза и сотрясение головного мозга. Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области Кириллу Левиту представить подробный доклад об обстоятельствах произошедшего", — говорится в сообщении.

По словам женщины, агрессор приезжает в Лиски из Воронежа по работе. Он следит за порядком возле своих торговых точек.

"Прогоняет детей, кричит на них матом, бьёт собак лопатами. В тот день я заступилась за малышей в возрасте от пяти до семи лет. Он ругался на них, и я не смогла промолчать, так как люблю детей — работаю педагогом в местном техникуме и в школе. В итоге завязался конфликт. Он избил меня, а я расцарапала ему лицо. Считаю, что он должен быть наказан", — рассказала пострадавшая местному изданию "Вести Воронеж".