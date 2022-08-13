Легкоатлет Данил Лысенко победил на первом турнире после четырёхлетней дисквалификации

Российский прыгун в высоту и чемпион мира 2018 года по лёгкой атлетике Данил Лысенко занял первое место на Кубке Свердловской области, который проходит в Ирбите. Этот турнир стал для легкоатлета первым после четырехлетней дисквалификации.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев заявил, что выступление под нейтральным флагом ничего не меняет, а поскольку некоторые решения организаторов турниров изменить нельзя, лучше потратить время на отдых и восстановление. Напомним, российским легкоатлетам продлили отстранение от соревнований минимум до ноября 2022 года. Лайф писал, что членство во ВФЛА было приостановлено в 2015-м на фоне допингового скандала, а после многократно продлевалось. В марте текущего года совет World Athletics запретил российским атлетам выступать на мировых соревнованиях даже в нейтральном статусе из-за ситуации на Украине.