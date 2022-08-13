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13 августа, 11:29

Легкоатлет Данил Лысенко победил на первом турнире после четырёхлетней дисквалификации

Российский прыгун в высоту и чемпион мира 2018 года по лёгкой атлетике Данил Лысенко занял первое место на Кубке Свердловской области, который проходит в Ирбите. Этот турнир стал для легкоатлета первым после четырехлетней дисквалификации.

По данным издания Sport Express, Лысенко показал результат 2,31 м. На втором месте оказался Илья Иванюк с результатом 2,28 м, за ним следует Никита Курбанов (2,24 м).

В августе 2018 года 25-летнего спортсмена отстранили от участия в соревнованиях за фальсификацию документов.

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Ранее российский теннисист Даниил Медведев заявил, что выступление под нейтральным флагом ничего не меняет, а поскольку некоторые решения организаторов турниров изменить нельзя, лучше потратить время на отдых и восстановление. Напомним, российским легкоатлетам продлили отстранение от соревнований минимум до ноября 2022 года. Лайф писал, что членство во ВФЛА было приостановлено в 2015-м на фоне допингового скандала, а после многократно продлевалось. В марте текущего года совет World Athletics запретил российским атлетам выступать на мировых соревнованиях даже в нейтральном статусе из-за ситуации на Украине.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Ирина Фальке
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