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Опубликовано 13 августа 2022, 11:36

В Рубежном люди пять месяцев живут без воды и электричества, разводя костры во дворах

ТАСС: Жители Рубежного испытывают проблемы из-за отсутствия в городе воды и электричества

Повседневная жизнь в Рубежном. Обложка © ТАСС / Александр РекаLJY

Повседневная жизнь в Рубежном. Обложка © ТАСС / Александр РекаLJY

Жители города Рубежное в Луганской Народной Республике уже пять месяцев живут без электричества и воды, которую им подвозят ежедневно. Об этом сообщает ТАСС.

Во дворах многоквартирных домов люди оборудовали полевые кухни: это большие зонты, под которыми разводят костры. На деревьях есть умывальники, а посуда и кухонные принадлежности стоят прямо на крыльце подъездов. Воду им привозят ежедневно автоцистернами.

"Нет пятый месяц уже ни воды, ни электричества, у некоторых и окон с дверьми нет", — сказала жительница города, также обратив внимание на присутствие большого числа ничейных собак.

Мужчины стараются объединяться, чтобы легче преодолевать трудности. Днём они заготавливают дрова, ходят за водой и занимаются мелким ремонтом. Все начинают готовиться к зиме. Работа при этом есть только на уборке улиц, но принимают лишь молодых, до 35 лет. Живут люди за счёт материальной и гуманитарной помощи, но уезжать никто не планирует, а те, кто делал это, сейчас возвращаются.

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Артур Лапсаков
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