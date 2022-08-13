В Рубежном люди пять месяцев живут без воды и электричества, разводя костры во дворах

Жители города Рубежное в Луганской Народной Республике уже пять месяцев живут без электричества и воды, которую им подвозят ежедневно. Об этом сообщает ТАСС.

Во дворах многоквартирных домов люди оборудовали полевые кухни: это большие зонты, под которыми разводят костры. На деревьях есть умывальники, а посуда и кухонные принадлежности стоят прямо на крыльце подъездов. Воду им привозят ежедневно автоцистернами.

"Нет пятый месяц уже ни воды, ни электричества, у некоторых и окон с дверьми нет", — сказала жительница города, также обратив внимание на присутствие большого числа ничейных собак.

Мужчины стараются объединяться, чтобы легче преодолевать трудности. Днём они заготавливают дрова, ходят за водой и занимаются мелким ремонтом. Все начинают готовиться к зиме. Работа при этом есть только на уборке улиц, но принимают лишь молодых, до 35 лет. Живут люди за счёт материальной и гуманитарной помощи, но уезжать никто не планирует, а те, кто делал это, сейчас возвращаются.