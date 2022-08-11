Начальник отдела полиции в Забайкалье застрелил себя во время охоты
Начальник отделения полиции по Кыринскому району МО МВД России "Акшинский" в Забайкалье застрелил себя во время охоты. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, 36-летний мужчина отправился за добычей с друзьями примерно за 200 километров от села Кыра. Во время ловли животных он выстрелил из охотничьего карабина, однако пуля попала не в зверя, а в живот полицейскому.
Раненого мужчину госпитализировали на вертолёте. Правоохранитель успел рассказать, что никто в случившемся не виноват, — он выстрелил в себя случайно. В больнице пострадавшего прооперировали, однако через некоторое время он умер. Полицейский работал в местном ОМВД с 2003 года, а отдел возглавил два года назад.
Ранее Лайф писал, что экс-депутат, застреливший человека вместо медведя, получил 9 месяцев ограничения свободы. Пуля попала в жителя посёлка Озерновский, который в это время собирал металлолом. От полученных травм он скончался на месте.
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