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11 августа, 13:15

Начальник отдела полиции в Забайкалье застрелил себя во время охоты

Начальник отделения полиции по Кыринскому району МО МВД России "Акшинский" в Забайкалье застрелил себя во время охоты. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 36-летний мужчина отправился за добычей с друзьями примерно за 200 километров от села Кыра. Во время ловли животных он выстрелил из охотничьего карабина, однако пуля попала не в зверя, а в живот полицейскому.

Раненого мужчину госпитализировали на вертолёте. Правоохранитель успел рассказать, что никто в случившемся не виноват, — он выстрелил в себя случайно. В больнице пострадавшего прооперировали, однако через некоторое время он умер. Полицейский работал в местном ОМВД с 2003 года, а отдел возглавил два года назад.

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Ранее Лайф писал, что экс-депутат, застреливший человека вместо медведя, получил 9 месяцев ограничения свободы. Пуля попала в жителя посёлка Озерновский, который в это время собирал металлолом. От полученных травм он скончался на месте.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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