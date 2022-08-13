Сенатор объяснил безуспешность попыток Запада совершить госпереворот в РФ

Соединённым Штатам и всему коллективному Западу никогда не удастся совершить государственный переворот в России, потому что любое давление извне приводит к сплочению россиян. Об этом Лайфу рассказал сенатор РФ Анатолий Широков.

"Более 80% сегодня поддержка президента России и курса, который он проводит. В этом смысле подтверждается старое правило, которое почему-то не учитывается "мудрыми" аналитическими центрами Британии и США, что давление на Россию извне порождает внутреннее единство в стране и противодействие этому давлению", — подчеркнул он.

По словам Широкова, в этой стезе Западу не помог ни конфликт на Украине, ни применение "серых технологий" внутри России, ни работа через общественные организации — так называемые правозащитные центры.

"Сейчас в обществе происходит глобальная переоценка ценностей. Мы наконец в условиях этой войны, объявленной нам, и в условиях, когда мы были вынуждены защищаться, мы опять почувствовали себя серьёзно единым целым", — заключил сенатор.