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13 августа, 09:44

В США назвали истинную цель Байдена, продолжающего украинский кризис

Экс-конгрессвумен США: Истинная цель Байдена — госпереворот в России

Власти США преследуют цель привести Россию к государственному перевороту, поэтому продолжают эскалацию украинского кризиса. Такое заявление сделала бывшая конгрессвуман, ветеран войны в Ираке Тулси Габбард, заменившая в вечернем эфире телеканала Fox News ведущего Такера Карлсона.

"Несмотря на все нотации и крокодиловы слёзы, демократам всегда было плевать на мораль. Как на народ Украины, так и на защиту демократии. Цель — сменить режим в России и раздуть конфликт для усиления НАТО и удовлетворения аппетитов военно-промышленных корпораций", — уверена она.

Для самого же Байдена, который говорил о "новом мировом порядке", это возможность привести США к лидерству в нём. Он будет продолжать начатое, даже несмотря на угрозу ядерной катастрофы. Администрация действующего президента всеми возможными способами пытается накалить обстановку в России, включая использование опосредованного конфликта, если экономическое давление не работает, добавила ведущая.

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Вашингтон, уверена экс-конгрессвумен, не волнуют последствия, число смертей, разрушений и страданий. Габбард также призвала вспомнить заявления экс-госсекретаря Мадлен Олбрайт о том, что полмиллиона погибших иракских детей были стоящей ценой для клинтоновских санкций.

Ранее Лайф писал о признании США в "неизлечимой болезни". По словам политолога Харлана Ульмана, это заболевание до сих пор очень заразно и передаётся из поколения в поколение американцев.

Обложка ©

Flickr / The White House

Артур Лапсаков

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