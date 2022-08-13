В США назвали истинную цель Байдена, продолжающего украинский кризис

Власти США преследуют цель привести Россию к государственному перевороту, поэтому продолжают эскалацию украинского кризиса. Такое заявление сделала бывшая конгрессвуман, ветеран войны в Ираке Тулси Габбард, заменившая в вечернем эфире телеканала Fox News ведущего Такера Карлсона.

"Несмотря на все нотации и крокодиловы слёзы, демократам всегда было плевать на мораль. Как на народ Украины, так и на защиту демократии. Цель — сменить режим в России и раздуть конфликт для усиления НАТО и удовлетворения аппетитов военно-промышленных корпораций", — уверена она.

Для самого же Байдена, который говорил о "новом мировом порядке", это возможность привести США к лидерству в нём. Он будет продолжать начатое, даже несмотря на угрозу ядерной катастрофы. Администрация действующего президента всеми возможными способами пытается накалить обстановку в России, включая использование опосредованного конфликта, если экономическое давление не работает, добавила ведущая.

Вашингтон, уверена экс-конгрессвумен, не волнуют последствия, число смертей, разрушений и страданий. Габбард также призвала вспомнить заявления экс-госсекретаря Мадлен Олбрайт о том, что полмиллиона погибших иракских детей были стоящей ценой для клинтоновских санкций.