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13 августа, 09:35

СК возбудил дело об убийстве после исчезновения 6-летней девочки в Пермском крае

Следователи в Пермском крае возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи 6-летней девочки из посёлка Верхнечусовские Городки. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту безвестного исчезновения малолетнего ребенка", — говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, 12 августа вечером шестилетняя девочка вышла из дома в посёлке Верхнечусовские Городки Чусовского городского округа и не вернулась. Предполагается, что у неё с собой была мягкая игрушка синего цвета. На вид пропавшей 6–7 лет, у неё русые волосы и голубые глаза.

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Ранее Лайф рассказывал, что пропавшего в Волгоградской области пятилетнего глухонемого мальчика нашли мёртвым. Тело обнаружили в водоёме. По данным следователей, признаки криминального характера смерти отсутствуют.

Обложка ©

Unsplash

Григорий Воронцов

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