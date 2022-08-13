СК возбудил дело об убийстве после исчезновения 6-летней девочки в Пермском крае

Следователи в Пермском крае возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи 6-летней девочки из посёлка Верхнечусовские Городки. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

По информации правоохранителей, 12 августа вечером шестилетняя девочка вышла из дома в посёлке Верхнечусовские Городки Чусовского городского округа и не вернулась. Предполагается, что у неё с собой была мягкая игрушка синего цвета. На вид пропавшей 6–7 лет, у неё русые волосы и голубые глаза.