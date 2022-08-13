СК возбудил дело об убийстве после исчезновения 6-летней девочки в Пермском крае
Следователи в Пермском крае возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи 6-летней девочки из посёлка Верхнечусовские Городки. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту безвестного исчезновения малолетнего ребенка", — говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, 12 августа вечером шестилетняя девочка вышла из дома в посёлке Верхнечусовские Городки Чусовского городского округа и не вернулась. Предполагается, что у неё с собой была мягкая игрушка синего цвета. На вид пропавшей 6–7 лет, у неё русые волосы и голубые глаза.
Ранее Лайф рассказывал, что пропавшего в Волгоградской области пятилетнего глухонемого мальчика нашли мёртвым. Тело обнаружили в водоёме. По данным следователей, признаки криминального характера смерти отсутствуют.
Unsplash