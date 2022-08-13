СМИ: Количество пострадавших на фестивале в Испании возросло до 40

Число эвакуированных пострадавших в результате обрушения сцены во время музыкального фестиваля в Испании возросло до 40. Об этом сообщают местные СМИ.

Момент обрушения сцены на музыкальном фестивале "Медуза" в Испании. Видео © Twitter / @Diana79506865

"Число пострадавших на фестивале "Медуза" в Кульере, где погиб 22-летний молодой человек, возросло до 40. Несколько конструкций обрушились из-за сильного ветра", — сообщает агентство Efe Noticias в Twitter.

Напомним, инцидент произошёл во время фестиваля в испанском автономном сообществе Валенсия. По данным издания, частичное обрушение сцены произошло из-за сильного ветра.