НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 августа, 09:18

СМИ: Количество пострадавших на фестивале в Испании возросло до 40

Число эвакуированных пострадавших в результате обрушения сцены во время музыкального фестиваля в Испании возросло до 40. Об этом сообщают местные СМИ.

Момент обрушения сцены на музыкальном фестивале "Медуза" в Испании. Видео © Twitter / @Diana79506865

"Число пострадавших на фестивале "Медуза" в Кульере, где погиб 22-летний молодой человек, возросло до 40. Несколько конструкций обрушились из-за сильного ветра", — сообщает агентство Efe Noticias в Twitter.

Напомним, инцидент произошёл во время фестиваля в испанском автономном сообществе Валенсия. По данным издания, частичное обрушение сцены произошло из-за сильного ветра.

Один человек погиб и 17 пострадали: Сильный ветер обрушил сцену на гостей фестиваля в Испании

Один человек погиб и 17 пострадали: Сильный ветер обрушил сцену на гостей фестиваля в Испании

Ранее в пригороде Вашингтона автомобиль влетел в ирландский паб, пострадали не менее 14 человек. По данным спасательных служб, восемь пострадавших были госпитализированы, четверо из них находятся в критическом состоянии.

Обложка ©

Скриншот Twitter / @Diana79506865

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров