Черногорцы обломали украинскую группу Kalush Orchestra, потребовавшую "отменить" россиян

Победители Евровидения — участники украинской группы Kalush Orchestra — выставили себя не в лучшем свете и буквально опозорились перед Европой. Скандал разгорелся из-за требований музыкантов запретить выступления россиян на предстоящем в Черногории фестивале Sea Dance, пишет портал RTCG.

Украинцы потребовали провести так называемую чистку сцены и вычеркнуть российского диджея Нину Кравиц из списка артистов. Однако организаторы Sea Dance были, мягко говоря, шокированы подобным заявлением и ответили украинцам однозначным отказом.

"Желание дискриминации любого человека и артиста по признаку национальности, расы или религии совершенно неприемлемо. <...> Мы давно сотрудничаем с Кравиц, она одна из крупнейших звёзд электронной музыки", — говорится в пресс-релизе Sea Dance.

В ответ на это украинские артисты заявили, что никогда не будут выступать на одной сцене с россиянами, и вернулись на родину ни с чем.

Напомним: группа Kalush Orchestra заняла первое место на Евровидении в 2022 году с песней Stefania. По итогам голосования зрителей и жюри участники от Украины набрали 631 балл, став лидерами с большим отрывом от ближайшего соперника — Великобритании, получившей 466 голосов.