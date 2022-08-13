В МИД РФ подтвердили возможный обмен Бута на Грайнер и Уилана

Осуждённые в России американцы Пол Уилан и Бриттни Грайнер фигурируют в переговорах между Москвой и Вашингтоном по возможному обмену россиянина Виктора Бута. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

"Названные персоналии действительно рассматриваются. Российская сторона давно добивается освобождения Виктора Бута. Детали же надо оставить профессионалам, исходя из принципа "не навреди", — сказал он в интервью ТАСС.

Недавно этот прагматичный подход помог оформить "быстрый и успешный обмен" лётчика Константина Ярошенко, отбывавшего 20-летний срок в американской тюрьме "по надуманному обвинению", на американского студента Тревора Рида, осуждённого в РФ.