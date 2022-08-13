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13 августа, 08:52

Улучшенная российская подлодка "Алроса" готовится выйти в Чёрное море для испытаний

Отремонтированная и модернизированная в Севастополе дизель-электрическая подлодка "Алроса" готовится к выходу в море для заводских ходовых испытаний. Об этом сообщил пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода Черноморского флота Сергей Горбачёв в беседе с РИА "Новости".

"На завершающей ремонт на заводе подводной лодке "Алроса" идёт подготовка к переднему этапу заводских ходовых испытаний. Устраняются замечания, выявленные в ходе предыдущих выходов в море, работы идут в соответствии с планом", — сказал он.

По словам Горбачёва, морской тральщик "Железняков" заканчивает доковый ремонт на 13-м судоремонтном заводе, в комплекте находятся несколько кораблей и судов. Вместе с тем планируется постановка в док новых объектов.

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Напомним, после ремонта и модернизации "Алроса" стала носителем комплекса "Калибр-ПЛ". А 28 июня старейшая подлодка впервые за восемь лет вышла в море.

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Wikipedia

Светлана Оперук

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