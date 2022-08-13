Улучшенная российская подлодка "Алроса" готовится выйти в Чёрное море для испытаний

Отремонтированная и модернизированная в Севастополе дизель-электрическая подлодка "Алроса" готовится к выходу в море для заводских ходовых испытаний. Об этом сообщил пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода Черноморского флота Сергей Горбачёв в беседе с РИА "Новости".

"На завершающей ремонт на заводе подводной лодке "Алроса" идёт подготовка к переднему этапу заводских ходовых испытаний. Устраняются замечания, выявленные в ходе предыдущих выходов в море, работы идут в соответствии с планом", — сказал он.

По словам Горбачёва, морской тральщик "Железняков" заканчивает доковый ремонт на 13-м судоремонтном заводе, в комплекте находятся несколько кораблей и судов. Вместе с тем планируется постановка в док новых объектов.