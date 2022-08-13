"Даже в холодную войну до такого не доходили": Политолог заявил о беспрецедентном масштабе антироссийских настроений в США

США следует руководствоваться рациональными мотивами в политике, принимая решения в отношении России на государственном уровне. Об этом заявил в беседе с Лайфом политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, комментируя риск разрыва двусторонних дипотношений.

По словам эксперта, сама инициатива о признании России "страной – спонсором терроризма", которая обсуждается в США на уровне Конгресса, говорит о беспрецедентном масштабе антироссийских настроений в Америке.

"Даже если мы вспомним холодную войну — всё-таки до такого не доходили. Это свидетельствует о том, что нынешние американские политические элиты питают лютую ненависть к России. Что, в общем, неудивительно, поскольку Россия — фактически единственная страна, которая защищает свои национальные интересы, отстаивая собственное право принимать решения, защищая наших друзей и союзников, и поэтому стоит костью в горле американского гегемонизма", — сказал политолог.

Шаповалов выразил надежду, что у США "сохранились хоть какие-то остатки разума" и они не опустятся до того, чтобы делать громкие заявления в отношении РФ на государственном уровне. В ином случае Москве придётся пойти на самые крайние меры в развитии дипотношений и политического диалога с Вашингтоном, отметил собеседник Лайфа.

"Хочу подчеркнуть, что Россия всегда открыта для диалога, в отличие от США, которые занимают бескомпромиссную и нерациональную позицию, даже с точки зрения интересов самих Соединённых Штатов", — резюмировал специалист.