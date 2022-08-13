Захарова высмеяла демократию в США после обысков у Трампа

Прессинг экс-президента США Дональда Трампа, открыто выступающего за консервативные ценности, со стороны американских властей показывает, что в Штатах диктатура либерализма одержала окончательную победу над демократией. Таким мнением в телеграм-канале поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что в 2022 году в Америке стала популярна хирургия по смене пола детям, количество гендеров превысило "количество сортов мороженого всех видов", а потерявшие идентичность подростки принимают гормоны, когда взрослые сидят на антидепрессантах. И в этих условиях Белый дом начал кампанию против Трампа, назвав его шпионом.

"МГБ США по согласованию с обкомом Либеральной партии объявило оппозиционера-республиканца, открыто выступившего за сохранение понятий "мужчины" и "женщины" для определения пола, американским шпионом. Диктатура либерализма одержала окончательную победу над демократией", — подчеркнула Захарова.

По словам представителя МИД РФ, всё это похоже на краткое описание сюжетной линии будущей повести "Дорыли", которая станет сиквелом к "Котловану" Андрея Платонова.