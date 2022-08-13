Захарова высмеяла демократию в США после обысков у Трампа
Захарова: Диктатура либерализма в США одержала окончательную победу над демократией
Прессинг экс-президента США Дональда Трампа, открыто выступающего за консервативные ценности, со стороны американских властей показывает, что в Штатах диктатура либерализма одержала окончательную победу над демократией. Таким мнением в телеграм-канале поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат отметила, что в 2022 году в Америке стала популярна хирургия по смене пола детям, количество гендеров превысило "количество сортов мороженого всех видов", а потерявшие идентичность подростки принимают гормоны, когда взрослые сидят на антидепрессантах. И в этих условиях Белый дом начал кампанию против Трампа, назвав его шпионом.
"МГБ США по согласованию с обкомом Либеральной партии объявило оппозиционера-республиканца, открыто выступившего за сохранение понятий "мужчины" и "женщины" для определения пола, американским шпионом. Диктатура либерализма одержала окончательную победу над демократией", — подчеркнула Захарова.
По словам представителя МИД РФ, всё это похоже на краткое описание сюжетной линии будущей повести "Дорыли", которая станет сиквелом к "Котловану" Андрея Платонова.
Ранее Лайф сообщал, что ФБР в ходе обыска изъяло из поместья Трампа секретные документы. В прилагающихся к ордеру материалах утверждается, что у Трампа, в частности, были документы под грифом "совершенно секретно", а на одном из документов есть пометка, которая говорит о том, что он как-то связан с президентом Франции.
Новости
"Даже в холодную войну до такого не доходили": Политолог заявил о беспрецедентном масштабе антироссийских настроений в США
сегодня в 08:46
МИД РФ предупредил, что поставки оружия Киеву лишь расширят географию "Операции Z"
сегодня в 08:40
МИД России призвал Вашингтон вернуть Зеленского за стол переговоров
сегодня в 08:34
ТАСС / Russian Foreign Ministry Press Service via AP