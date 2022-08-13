НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 августа, 09:08

В России подтвердили 28 694 случая заражения ковидом за сутки

За минувшие сутки в России выявили 28 694 новых случая заражения коронавирусом, что произошло впервые с конца марта. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Выросло за последние 24 часа и количество выздоровевших — 16 874 против 14 320 днём ранее. Умерло 60 человек.

В Роспотребнадзоре оценили необходимость введения коронавирусных ограничений в РФ

В Роспотребнадзоре оценили необходимость введения коронавирусных ограничений в РФ

Всего же с начала пандемии в стране зарегистрировано 18 852 976 случаев заболевания, выздоровело 18 121 135 пациентов. Число летальных исходов возросло до 383 071.

Лайф напоминает, что накануне, 12 августа, в России выявили 27 810 новых случаев коронавируса. Также было зафиксировано 57 летальных исходов.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Коронавирус

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров