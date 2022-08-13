В России подтвердили 28 694 случая заражения ковидом за сутки

За минувшие сутки в России выявили 28 694 новых случая заражения коронавирусом, что произошло впервые с конца марта. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Выросло за последние 24 часа и количество выздоровевших — 16 874 против 14 320 днём ранее. Умерло 60 человек.

Всего же с начала пандемии в стране зарегистрировано 18 852 976 случаев заболевания, выздоровело 18 121 135 пациентов. Число летальных исходов возросло до 383 071.