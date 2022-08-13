В пригороде Вашингтона автомобиль влетел в ирландский паб, пострадали не менее 14 человек

В штате Вирджиния, недалеко от столицы США, автомобиль врезался в здание ирландского паба, в результате ДТП пострадали по меньшей мере 14 местных жителей. Об этом сообщает пожарная служба и скорая медицинская помощь округа Арлингтон.

Кадры с места ДТП у ирландского паба в округе Арлингтон штата Вирджиния. Видео © Twitter / Michael Pegram, Sierra Fox

"Полиция и пожарные Арлингтона расследуют аварию с автомобилем, врезавшимся в здание. В результате ДТП возник пожар, который был потушен", — уточнили в департаменте.

По данным ведомства, восемь пострадавших были госпитализированы, четверо из них находятся в критическом состоянии. Также шесть человек получили помощь на месте происшествия, отметили в спасательных службах.