Москва призвала Вашингтон не добивать окончательно двусторонние отношения

Если Вашингтон решится на конфискацию российских активов в пользу Украины, двусторонние отношения России и США будут окончательно добиты. Об этом предупредил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

"Предупреждаем американцев о пагубных последствиях таких действий, которые окончательно добьют двусторонние отношения, что не в их и не в наших интересах", — сказал он в интервью ТАСС.

Дипломат уточнил, что в нынешних реалиях любые активы, так или иначе связанные с РФ, находятся в зоне повышенного риска. Действия госорганов США в отношении российской дипсобственности противоречат международному праву, прежде всего Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, добавил Дарчиев.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что Соединённые Штаты "рейдерским захватом" изъяли шесть объектов недвижимости России, в том числе базы отдыха в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, здание торгпредства в Вашингтоне, служебное здание генконсульства и резиденцию генконсула в Сан-Франциско, а также резиденцию генконсула в Сиэтле. Москва требует вернуть их и возместить нанесённый ущерб.