НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 августа, 07:48

Мэр Омска Шелест: Экспертиза дома с рухнувшей стеной завершится в течение недели

Экспертиза пятиэтажного дома в Омске, где обрушилась часть стены, завершится в течение недели. Об этом журналистам сообщил мэр города Сергей Шелест.

"Экспертиза проводится, ориентировочно к концу недели мы должны получить результаты. И тогда будет приниматься решение по дальнейшей судьбе дома", — сказал он.

По словам мэра Омска, в пункте временного пребывания размещены 11 жильцов дома, включая ребёнка. Им предоставили средства гигиены, продукты, а также психологическую и медицинскую помощь. Сейчас вместе с Росреестром и органами внутренних дел выясняется, кто в доме прописан, в чьей собственности находятся помещения и кто имеет единственное жильё. В дальнейшем будут приниматься решения по размещению потерпевших. Предполагается, что эта работа будет проведена за выходные.

В Омске разобрали завалы на месте обрушения стены жилого дома

В Омске разобрали завалы на месте обрушения стены жилого дома

Лайф сообщал, что стена пятиэтажного дома обрушилась в Омске 12 августа. По предварительной версии, это случилось из-за того, что жители оборудовали под душ не подходящие для этого помещения. Спасатели ещё накануне опровергли информацию о том, что под завалами есть ребёнок.

Обложка ©

ГУ МЧС по Омской области

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров