Мэр Омска Шелест: Экспертиза дома с рухнувшей стеной завершится в течение недели
Экспертиза пятиэтажного дома в Омске, где обрушилась часть стены, завершится в течение недели. Об этом журналистам сообщил мэр города Сергей Шелест.
"Экспертиза проводится, ориентировочно к концу недели мы должны получить результаты. И тогда будет приниматься решение по дальнейшей судьбе дома", — сказал он.
По словам мэра Омска, в пункте временного пребывания размещены 11 жильцов дома, включая ребёнка. Им предоставили средства гигиены, продукты, а также психологическую и медицинскую помощь. Сейчас вместе с Росреестром и органами внутренних дел выясняется, кто в доме прописан, в чьей собственности находятся помещения и кто имеет единственное жильё. В дальнейшем будут приниматься решения по размещению потерпевших. Предполагается, что эта работа будет проведена за выходные.
Лайф сообщал, что стена пятиэтажного дома обрушилась в Омске 12 августа. По предварительной версии, это случилось из-за того, что жители оборудовали под душ не подходящие для этого помещения. Спасатели ещё накануне опровергли информацию о том, что под завалами есть ребёнок.