Мэр Омска Шелест: Экспертиза дома с рухнувшей стеной завершится в течение недели

"Экспертиза проводится, ориентировочно к концу недели мы должны получить результаты. И тогда будет приниматься решение по дальнейшей судьбе дома", — сказал он.

По словам мэра Омска, в пункте временного пребывания размещены 11 жильцов дома, включая ребёнка. Им предоставили средства гигиены, продукты, а также психологическую и медицинскую помощь. Сейчас вместе с Росреестром и органами внутренних дел выясняется, кто в доме прописан, в чьей собственности находятся помещения и кто имеет единственное жильё. В дальнейшем будут приниматься решения по размещению потерпевших. Предполагается, что эта работа будет проведена за выходные.