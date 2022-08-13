Финны жёстко отреагировали на желание Эстонии превратить Балтику в "море НАТО"

Читатели портала Iltalehti высказались относительно заявления главы Минобороны Эстонии Ханно Певкура о превращении Балтики во "внутреннее море НАТО" и закрытии Финского залива для российского флота. В частности, они указали на нереалистичность идей министра.

"Не должна ли Эстония сначала создать собственную армию?" — написал один из пользователей.

Другой задался вопросом, какие ракеты использует Финляндия. По его словам, истребители оснащены "забавным орудием", из которого через Финский залив пострелять не получится. Кроме того, Хельсинки и Таллин, считает комментатор, слишком доверяют натовской статье о взаимовыручке, которую не проверяли в реальных условиях. Ещё один читатель призвал власти "отказаться от такой чепухи".

"Бессмысленная, а местами и глупая угроза. Ей незачем без нужды закручивать гайки в Финском заливе или у ворот Санкт-Петербурга. Это ни в коей мере не отвечает интересам Финляндии. От бряцания оружием до реальной стычки недалеко. В Эстонии нет традиции самостоятельной ответственности за собственную безопасность и оборону. Легко говорить не по делу либо в группе превзойти собственные или групповые возможности", — написал он.

Ещё один комментатор подчеркнул, что нужно оставить международные морские районы в покое, к тому же, считает он, России вряд ли понравится блокада Санкт-Петербурга. А другой, говоря о русофобии на Западе, отметил, что финнов втянули в конфликт, в котором они не должны участвовать и разжигать новые разногласия.