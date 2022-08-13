Один человек погиб и 17 пострадали: Сильный ветер обрушил сцену на гостей фестиваля в Испании

В результате обрушения сцены из-за сильного ветра на фестивале в испанском автономном сообществе Валенсия погиб один человек и 17 пострадали. Об этом сообщила местная служба спасения Emergències 112 в "Твиттере".

Момент обрушения сцены на фестивале "Медуза" в Испании. Видео © Twitter / strottahub / M_ReyesGuevara

"В 04:18 (05:18 мск. — Прим. Лайфа) часть сцены на фестивале "Медуза" в Кульере обрушилась из-за сильного порыва ветра. <...> Один человек погиб, трое — с серьёзными множественными травмами, 14 — с незначительными ушибами", — говорится в сообщении.