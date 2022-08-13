Один человек погиб и 17 пострадали: Сильный ветер обрушил сцену на гостей фестиваля в Испании
Один человек погиб и 17 пострадали при обрушении сцены во время фестиваля в Испании
В результате обрушения сцены из-за сильного ветра на фестивале в испанском автономном сообществе Валенсия погиб один человек и 17 пострадали. Об этом сообщила местная служба спасения Emergències 112 в "Твиттере".
Момент обрушения сцены на фестивале "Медуза" в Испании. Видео © Twitter / strottahub / M_ReyesGuevara
"В 04:18 (05:18 мск. — Прим. Лайфа) часть сцены на фестивале "Медуза" в Кульере обрушилась из-за сильного порыва ветра. <...> Один человек погиб, трое — с серьёзными множественными травмами, 14 — с незначительными ушибами", — говорится в сообщении.
Всех пострадавших госпитализировали. Вместе с тем сообщается, что с фестиваля эвакуировали 40 человек.
Ранее Лайф писал, что стена пятиэтажного дома обрушилась в Омске. По предварительной версии, это случилось из-за того, что жители оборудовали под душ не подходящие для этого помещения. Спасатели ещё накануне опровергли информацию о том, что под завалами есть ребёнок.
Новости
Twitter / M_ReyesGuevara