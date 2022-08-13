НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 августа, 08:09

МИД РФ: Вашингтон не упустит шанс в очередной раз заварить кашу назло России

МИД РФ: США не станут препятствовать открытому конфликту отдельных стран ЕС с Россией

Администрация президента США Джо Байдена вряд ли станет выступать против открытого соперничества между европейскими странами и Россией. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

"Судя по всему, Белый дом был бы совсем не против, если отдельные европейские страны ввяжутся в открытое противостояние с Россией. Вашингтону вообще свойственно заваривать кашу, а потом цинично наблюдать, как другие её расхлёбывают, — отметил дипломат в интервью ТАСС.

В качестве примера Дарчиев привёл текущий кризис, с которым столкнулась Европа, потому что последствия антироссийских санкций и ответные меры Москвы "ударили по ЕС гораздо болезненнее, особенно в нефтегазовой сфере, чем по США".

"Мы, естественно, столкновения с США или НАТО не хотим. Направляемое Западом оружие планомерно уничтожается Российскими вооружёнными силами", — напомнил дипломат.

США решили углубить военные связи с Тайванем

США решили углубить военные связи с Тайванем

Ранее Александр Дарчиев сообщил, что Вашингтону не стоит добивать отношения с Москвой окончательно, используя в качестве инструмента конфискацию российских активов в пользу Украины.

Обложка ©

Pexels

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров