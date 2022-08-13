МИД РФ: Вашингтон не упустит шанс в очередной раз заварить кашу назло России

Администрация президента США Джо Байдена вряд ли станет выступать против открытого соперничества между европейскими странами и Россией. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

"Судя по всему, Белый дом был бы совсем не против, если отдельные европейские страны ввяжутся в открытое противостояние с Россией. Вашингтону вообще свойственно заваривать кашу, а потом цинично наблюдать, как другие её расхлёбывают, — отметил дипломат в интервью ТАСС.

В качестве примера Дарчиев привёл текущий кризис, с которым столкнулась Европа, потому что последствия антироссийских санкций и ответные меры Москвы "ударили по ЕС гораздо болезненнее, особенно в нефтегазовой сфере, чем по США".

"Мы, естественно, столкновения с США или НАТО не хотим. Направляемое Западом оружие планомерно уничтожается Российскими вооружёнными силами", — напомнил дипломат.