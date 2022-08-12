В Нефтеюганске мать несколько месяцев держала сына на цепи из-за "непослушания"
Суд заключил под стражу жительницу Нефтеюганска, державшую сына на цепи четыре месяца
Суд арестовал жительницу Нефтеюганска, которая держала сына на цепи в течение четырёх месяцев. Об этом сообщается на сайте Прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа (Югры).
"Судом обвиняемой по ходатайству следователя, поддержанному прокурором, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Нефтеюганский районный суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Женщину обвиняют в незаконном лишении свободы человека, истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. По данным правоохранителей, мать, раздражённая поведением ребёнка, приковала его ногу металлической цепью к стене. Так он провёл четыре месяца с февраля по май текущего года, испытывая физическую боль и психические страдания.
В региональном управлении Следственного комитета России уточнили, что женщина лишь частично признала вину.
Ранее Лайф рассказывал, что мать и отчим предстанут перед судом за убийство пропавшего 21 год назад ребёнка из Башкирии. Пропавший школьник был сыном 53-летней обвиняемой и пасынком её сожителя. Он исчез в 2001 году. Тогда сообщалось, что он уехал на велосипеде из дома бабушки и дедушки, но домой не вернулся.
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