В Нефтеюганске мать несколько месяцев держала сына на цепи из-за "непослушания"

Суд арестовал жительницу Нефтеюганска, которая держала сына на цепи в течение четырёх месяцев. Об этом сообщается на сайте Прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа (Югры).

"Судом обвиняемой по ходатайству следователя, поддержанному прокурором, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Нефтеюганский районный суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Женщину обвиняют в незаконном лишении свободы человека, истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. По данным правоохранителей, мать, раздражённая поведением ребёнка, приковала его ногу металлической цепью к стене. Так он провёл четыре месяца с февраля по май текущего года, испытывая физическую боль и психические страдания.

В региональном управлении Следственного комитета России уточнили, что женщина лишь частично признала вину.