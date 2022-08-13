Полицейские Вены устроили погоню за дипломатами из Украины, уехавшими с места пьяного ДТП

Три украинских дипломата устроили пьяное ДТП в центре Вены. Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.

По данным издания, инцидент произошёл в пятницу, 12 августа, ранним утром. На одной из улиц в авто с немецкими туристами врезалась другая машина. Когда появилась полиция, нарушители попытались скрыться. В итоге началась погоня, в результате которой злоумышленники были настигнуты. Правоохранители остановили автомобиль и с пистолетами потребовали, чтобы виновники аварии вышли из неё, что те и сделали, но очень неохотно.

"Неудивительно: как стало известно из инсайдерских кругов, эти люди были высокопоставленными дипломатами украинского посольства", — говорится в материале.

Как утверждают свидетели, после ДТП водитель и один из пассажиров даже поменялись местами. Предполагаемый водитель сдал тест на алкоголь. Результат составил 2,32 промилле.