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13 августа, 09:40

Страны Евросоюза увеличили экспорт лекарств и косметики в Россию

Страны Евросоюза увеличили экспорт лекарств и косметики в Россию. Об этом говорят данным Eurostat. Так, поставки лечебных препаратов выросли до 791 млн евро. Причём это вторая крупнейшая статья европейского экспорта в нашу страну. Тем временем поставки косметики из ЕС увеличились до 108 млн евро.

Европа в целом нарастила экспорт товаров в РФ на 18% в июне этого года по сравнению с маем 2022-го. Лидером стала ФРГ, ей уступили Италия и Польша. Судя по данным Eurostat, поставки из государств Балтии увеличились до 481 млн евро. Также известно, что в июне этого года экспорт промышленного оборудования из стран Евросоюза вырос на 21% и достиг 1,12 млрд евро.

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Ранее Лайф писал, что в первом полугодии 2022 года Россия увеличила поставки продовольствия на внешние рынки на 20–22 процента. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства InfoLine.

Обложка ©

Shutterstock/BearFotos

Никита Осипов

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