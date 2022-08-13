Страны Евросоюза увеличили экспорт лекарств и косметики в Россию. Об этом говорят данным Eurostat. Так, поставки лечебных препаратов выросли до 791 млн евро. Причём это вторая крупнейшая статья европейского экспорта в нашу страну. Тем временем поставки косметики из ЕС увеличились до 108 млн евро.

Европа в целом нарастила экспорт товаров в РФ на 18% в июне этого года по сравнению с маем 2022-го. Лидером стала ФРГ, ей уступили Италия и Польша. Судя по данным Eurostat, поставки из государств Балтии увеличились до 481 млн евро. Также известно, что в июне этого года экспорт промышленного оборудования из стран Евросоюза вырос на 21% и достиг 1,12 млрд евро.