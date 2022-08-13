"Газпром" начал поставки газа в Венгрию сверх установленных договорённостей

"Газпром" начал поставки газа в Венгрию сверх установленных контрактов после переговоров главы внешнеполитического ведомства Петера Сийярто в Москве. Об этом сообщает венгерский МИД.

В ведомстве также отметили, что до конца августа в Венгрию будет ежедневно импортироваться дополнительно 2,6 млн кубометров голубого топлива.