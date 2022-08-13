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Регион
Опубликовано 13 августа 2022, 11:47
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ВСУ снова обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС

Рогов: Украинские войска обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС

Украинские войска вновь ведут обстрел Энергодара и Запорожской АЭС. Об этом заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Энергодар и ЗАЭС снова под обстрелом боевиков Зеленского. По словам очевидцев, в городе опять слышны взрывы", — написал он в телеграм-канале.

Рогов уточнил, что прилёты зафиксированы в районе побережья Днепра и АЭС. Подробности он пообещал сообщить позднее.

Запорожская АЭС может быть законсервирована
Запорожская АЭС может быть законсервирована

Как рассказывал Лайф, украинские военные усилили обстрелы территории Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем ВС РФ. С начала августа противник запустил в направлении АЭС десятки ударных беспилотников и ракет из реактивных систем залпового огня. Лишь за вчерашний день было зафиксировано пять прилётов в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Ещё пять прилётов произошло в районе пожарной части, расположенной неподалёку от АЭС. Во второй половине дня власти заявили о попадании ещё трёх снарядов ВСУ в район хранилища изотопов на электростанции. Российские же военные смогли предотвратить повреждение критической инфраструктуры.

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Артур Лапсаков
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