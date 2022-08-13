Украинские войска вновь ведут обстрел Энергодара и Запорожской АЭС. Об этом заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Энергодар и ЗАЭС снова под обстрелом боевиков Зеленского. По словам очевидцев, в городе опять слышны взрывы", — написал он в телеграм-канале.