ВСУ снова обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС
Рогов: Украинские войска обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС
Украинские войска вновь ведут обстрел Энергодара и Запорожской АЭС. Об этом заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Энергодар и ЗАЭС снова под обстрелом боевиков Зеленского. По словам очевидцев, в городе опять слышны взрывы", — написал он в телеграм-канале.
Рогов уточнил, что прилёты зафиксированы в районе побережья Днепра и АЭС. Подробности он пообещал сообщить позднее.
Как рассказывал Лайф, украинские военные усилили обстрелы территории Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем ВС РФ. С начала августа противник запустил в направлении АЭС десятки ударных беспилотников и ракет из реактивных систем залпового огня. Лишь за вчерашний день было зафиксировано пять прилётов в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Ещё пять прилётов произошло в районе пожарной части, расположенной неподалёку от АЭС. Во второй половине дня власти заявили о попадании ещё трёх снарядов ВСУ в район хранилища изотопов на электростанции. Российские же военные смогли предотвратить повреждение критической инфраструктуры.
Telegram-канал Владимира Рогова