Хоккеисты ЦСКА одержали победу в финале Кубка Овечкина. Юные армейцы обыграли столичный "Спартак" со счётом 7:6.

Встреча состоялась на льду арены имени Владимира Петрова в подмосковном Красногорске. В борьбе за третье место игроки "Спартака" обыграли челябинский "Трактор". Призёров и победителей награждал сам Александр Овечкин.