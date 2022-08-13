Хоккеисты ЦСКА одержали победу в финале Кубка Овечкина
Хоккеисты ЦСКА одержали победу в финале Кубка Овечкина. Юные армейцы обыграли столичный "Спартак" со счётом 7:6.
Встреча состоялась на льду арены имени Владимира Петрова в подмосковном Красногорске. В борьбе за третье место игроки "Спартака" обыграли челябинский "Трактор". Призёров и победителей награждал сам Александр Овечкин.
В состязаниях по хоккею с шайбой среди мальчишек 2010 года рождения принимали участие 12 команд: "Трактор", "Салават Юлаев" (Уфа), "Витязь" (Подольск), "Авангард" (Омск), ЦСКА, "Локомотив-2004", "Юность" (Минск), "Атлант" (Мытищи), "Спартак", "Ак Барс" (Казань), "СКА-Стрельна" (Санкт-Петербург) и столичное "Динамо".
Ранее Лайф рассказывал, что юный хоккеист 2008 года рождения скончался на тренировке команды школы СКА. Причиной смерти стало попадание шайбы в грудь. Позже стало известно, что следователи возбудили уголовное дело после гибели подростка.