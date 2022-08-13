Минздрав не подтвердил снижение эффективности вакцин против новых штаммов ковида

Низкая эффективность вакцин против новых вариантов омикрон-штамма коронавируса не доказана. Об этом заявил заместитель гендиректора по экспертизе лекарственных средств Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России Вадим Меркулов.

"Снижение эффективности в отношении новых штаммов и их генетических вариантов на сегодняшний день в полном объёме не доказано", — сказал он.

По словам Меркулова, в текущий момент учёные проводят соответствующие исследования. При этом он признал, что сегодня существуют данные об уменьшении эффективности ранее созданных вакцин против штаммов "омикрона" B.1-B.5, но некорректно говорить о существенном снижении.

В свою очередь доктор и телеведущий Александр Мясников призвал обязательно вакцинироваться или ревакцинироваться пожилых лиц и людей из групп риска, несмотря на "мнения" о снижении эффективности препаратов. По его словам, учёные узнали о возрастающих рисках инфаркта и инсульта после тяжёлого течения коронавируса.