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13 августа, 12:11

Минздрав не подтвердил снижение эффективности вакцин против новых штаммов ковида

Минздрав: Слова о снижении эффективности вакцин от новых штаммов ковида безосновательны

Низкая эффективность вакцин против новых вариантов омикрон-штамма коронавируса не доказана. Об этом заявил заместитель гендиректора по экспертизе лекарственных средств Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России Вадим Меркулов.

"Снижение эффективности в отношении новых штаммов и их генетических вариантов на сегодняшний день в полном объёме не доказано", — сказал он.

По словам Меркулова, в текущий момент учёные проводят соответствующие исследования. При этом он признал, что сегодня существуют данные об уменьшении эффективности ранее созданных вакцин против штаммов "омикрона" B.1-B.5, но некорректно говорить о существенном снижении.

В свою очередь доктор и телеведущий Александр Мясников призвал обязательно вакцинироваться или ревакцинироваться пожилых лиц и людей из групп риска, несмотря на "мнения" о снижении эффективности препаратов. По его словам, учёные узнали о возрастающих рисках инфаркта и инсульта после тяжёлого течения коронавируса.

В России подтвердили 28 694 случая заражения ковидом за сутки

В России подтвердили 28 694 случая заражения ковидом за сутки

Ранее в Роспотребнадзоре оценили необходимость введения коронавирусных ограничений в РФ. При этом в ведомстве уточнили, что сейчас общее число выявленных случаев минимум в 8–10 раз ниже показателя недельной заболеваемости гриппом и ОРВИ, которая обычно фиксируется в течение осенне-зимнего времени года.

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ТАСС / Донат Сорокин

Григорий Воронцов

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