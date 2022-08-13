Несколько человек погибли из-за горного паводка в Китае

В туристическом месте вблизи китайского города Чэнду (провинция Сычуань) паводок смыл людей. По данным портала "Чжунго синьвэньван", всё произошло при резком подъёме уровня воды на горной реке неподалёку. Известно, что в результате случившегося есть жертвы, причём их точное число пока устанавливается.

Последствия паводка в Китае. Видео © Twitter / 你是个天才 / 2 Keep flighting 继续战斗 2

В соцсетях очевидцы опубликовали кадры, на которых видно, как люди спасаются от потопа. Так, заметно, что мужчина, оказавшийся в воде, старается удержаться и не упасть, однако в какой-то момент его сносит мощным потоком. Также некоторые туристы пытаются спастись от стихии на возвышенностях, например в кафе и ресторанах.

По данным СМИ, резкий паводок зафиксирован сегодня, 13 августа, в районе парка Лунцаогоу вблизи Чэнду. К месту инцидента уже направлены спасатели. Отметим, что в ближайшие часы в районе потопа ожидаются сильные осадки.