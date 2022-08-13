Захарова: Черногория участвует в развязанной Западом гибридной кампании против России
Черногория, объявив персоной нон грата сотрудника Посольства РФ в Подгорице, показала, что участвует в гибридной кампании против России, которую развязал Запад. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Рассматриваем выпад черногорских властей как очередной эпизод развязанной Западом и его сателлитами гибридной кампании против России. Видим в этом нежелание и неспособность официальной Подгорицы отойти от политики машинального следования такой разрушительной линии", — сказано в её комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Москва оставляет за собой право на ответные меры в соответствии с общепринятой практикой, добавила дипломат. Захарова уточнила, что попыткой обосновать свой шаг в публичном комментарии Подгорица вскрыла отсутствие у этого демарша причин и логики.
Ранее Лайф писал о том, что Черногория начала замораживать приобретённую россиянами недвижимость. Глава МИД республики сообщал, что всего будет заморожено 44 объекта. По его словам, это связано с санкциями против России из-за спецоперации на Украине.
VK / МИД России