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Опубликовано 13 августа 2022, 15:22

Захарова: Черногория участвует в развязанной Западом гибридной кампании против России

Черногория, объявив персоной нон грата сотрудника Посольства РФ в Подгорице, показала, что участвует в гибридной кампании против России, которую развязал Запад. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Рассматриваем выпад черногорских властей как очередной эпизод развязанной Западом и его сателлитами гибридной кампании против России. Видим в этом нежелание и неспособность официальной Подгорицы отойти от политики машинального следования такой разрушительной линии", — сказано в её комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Москва оставляет за собой право на ответные меры в соответствии с общепринятой практикой, добавила дипломат. Захарова уточнила, что попыткой обосновать свой шаг в публичном комментарии Подгорица вскрыла отсутствие у этого демарша причин и логики.

Черногория объявила российского дипломата персоной нон грата
Черногория объявила российского дипломата персоной нон грата

Ранее Лайф писал о том, что Черногория начала замораживать приобретённую россиянами недвижимость. Глава МИД республики сообщал, что всего будет заморожено 44 объекта. По его словам, это связано с санкциями против России из-за спецоперации на Украине.

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VK / МИД России

Артур Лапсаков
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