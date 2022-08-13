Захарова: Черногория участвует в развязанной Западом гибридной кампании против России

Черногория, объявив персоной нон грата сотрудника Посольства РФ в Подгорице, показала, что участвует в гибридной кампании против России, которую развязал Запад. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Рассматриваем выпад черногорских властей как очередной эпизод развязанной Западом и его сателлитами гибридной кампании против России. Видим в этом нежелание и неспособность официальной Подгорицы отойти от политики машинального следования такой разрушительной линии", — сказано в её комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Москва оставляет за собой право на ответные меры в соответствии с общепринятой практикой, добавила дипломат. Захарова уточнила, что попыткой обосновать свой шаг в публичном комментарии Подгорица вскрыла отсутствие у этого демарша причин и логики.