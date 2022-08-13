Эксперт рассказал, почему Запад не может допустить капитуляции Украины

Запад не может допустить капитуляции Украины, поскольку это будет означать провал США и их партнёров перед Россией. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков в новом выпуске программы "Дайте сказать!".

Военный эксперт Константин Сивков об отношении Запада к переговорам Москвы и Киева. Видео © Rutube / "Дайте сказать!"

"На Западе отчётливо понимают, что любые переговоры с режимом Зеленского, учитывая исходные установки, которые сделал наш президент Владимир Путин, это переговоры о полной безоговорочной капитуляции. Полная безоговорочная капитуляция Украины", — сказал он.

По словам эксперта, это означает провал, капитуляцию Запада перед Россией, а также крах всех действующих политических элит. И тогда у глобалистов возникает вопрос о том, для чего вообще это было нужно — войны, "сыр-бор со странными санкциями", после которых обвалилась вся экономика Европы. Именно поэтому, считает Сивков, Запад уже просто не может отступить.

В шоу "Дайте сказать!" Сивков также обсудил падение рейтинга президента США Джо Байдена, взрыв в Крыму, мифы о спецоперации и ядерную угрозу от обстрелов Запорожской АЭС. Полный выпуск смотрите на Rutube и YouTube.