Актриса Людмила Хитяева разбила лицо перед днём рождения

Народная артистка РСФСР Людмила Хитяева доставлена в НИИ им. Н.В. Склифосовского после того, как получила травму. Об этом заявила директор Гильдии актёров кино Валерия Гущина.

"Госпитализирована в [НИИ им. Н.В.] Склифосовского. Травма. Пожелаем ей здоровья, у неё же в понедельник день рождения. Мы собирались с цветами, фруктами поехать её проведать, вот не получилось", — сказала она в беседе с ТАСС.

Знакомые актрисы рассказали, что Хитяева случайно споткнулась у себя дома, из-за чего и получила травму. Бывший муж артистки Валерий Леонтьев отметил, что у неё разбито лицо. Состояние Хитяевой оценивается как удовлетворительное. 91-летняя актриса известна по ролям в фильмах "Тихий Дон", "Вечера на хуторе близ Диканьки" и "Финист — Ясный сокол".