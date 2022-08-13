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13 августа, 12:51

Шри-Ланка разрешила заход китайского исследовательского судна в порт

Власти Шри-Ланки одобрили заход исследовательского судна ВМС КНР в порт Хамбантота

Власти Шри-Ланки разрешили научно-исследовательскому судну военно-морских сил Китая заход в ланкийский порт Хамбантота, визит корабля мог вызвать опасения Индии и в связи с этими был отложен. Об этом сообщает газета Times of India.

По данным издания, китайское судно зайдёт в порт 16 августа и простоит там до 22 августа, совершив дозаправку топливом и пополнив запасы. Изначально же корабль должен был прибыть в ланкийский порт 11 или 12 августа, однако визит отложили в связи с консультацией по этому поводу между Шри-Ланкой и КНР.

По информации новостного портала Adaderana, сегодня официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию, что Индия якобы оказывала давление на Шри-Ланку с целью не допустить планируемый заход китайского судна в порт.

"Шри-Ланка — суверенное государство, которое принимает собственные независимые решения", сказал он.

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Ранее Лайф рассказывал, что на Шри-Ланке задержали оппозиционно настроенного Иосифа Сталина. Сообщается, что тёзка советского политика является главой национального профсоюза учителей. Мужчина много раз участвовал в несанкционированных митингах и акциях протеста в мае этого года.

Обложка ©

Getty Images / Paula Bronstein

Григорий Воронцов

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