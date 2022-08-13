Опубликован трейлер перезапуска культового ужастика Alone in the Dark
Компания THQ Nordic опубликовала трейлер перезапуска культового хоррора 90-х Alone in the Dark. Игру выпустят на платформы ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, однако дата релиза пока неизвестна.
Как и в оригинальной Alone in the Dark, которая была выпущена в 1992 году, геймерам предстоит отправиться в особняк Дерсето в роли одного из двух героев: частного детектива Эдварда Карнби или девушки Эмили Хартвуд, чей дядя пропал при загадочных обстоятельствах. Игрокам предстоит сражаться с монстрами, а также решать головоломки, чтобы разгадать секрет поместья, в котором раньше была психбольница.
Ранее Лайф сообщал, что одним из главных героев шестой части GTA станет женщина. Ожидается, что сюжетная линия будет основана на истории знаменитой криминальной парочки Бонни и Клайда. Когда Rockstar официально представит новую часть GTA, пока неизвестно.
Кадр из видео YouTube / THQ Nordic