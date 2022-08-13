Опубликован трейлер перезапуска культового ужастика Alone in the Dark

Как и в оригинальной Alone in the Dark, которая была выпущена в 1992 году, геймерам предстоит отправиться в особняк Дерсето в роли одного из двух героев: частного детектива Эдварда Карнби или девушки Эмили Хартвуд, чей дядя пропал при загадочных обстоятельствах. Игрокам предстоит сражаться с монстрами, а также решать головоломки, чтобы разгадать секрет поместья, в котором раньше была психбольница.