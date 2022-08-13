Военный эксперт Сивков: В мире идёт полномасштабная мировая война гибридного типа

На планете уже развернулась полномасштабная, гибридная мировая война, на это указывают все происходящие сегодня на международной политической арене события. Об этом рассказал военный эксперт Константин Сивков в эфире шоу "Дайте сказать!".

Военный эксперт Константин Сивков назвал признаки мировой войны. Видео © Rutube / "Дайте сказать!"

"В мире уже идёт полномасштабная третья мировая война гибридного типа", — заявил эксперт.

Первым и главным отличительным признаком такого противостояния считается включение в конфликт ведущих мировых центров силы, и этот факт уже неоспорим, заявил Сивков.

Военный специалист пояснил, что коллективный Запад во главе с США ведёт гибридную войну против другого мирового центра силы — России. А в дополнение к этому Америка пытается втянуть в мировой конфликт Китай, напомнил гость.

В шоу "Дайте сказать!" Сивков также обсудил падение рейтинга президента США Джо Байдена, взрыв в Крыму, мифы о спецоперации и ядерную угрозу от обстрелов Запорожской АЭС. Полный выпуск смотрите на Rutube и YouTube.