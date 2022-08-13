Идея Минпромторга о замене второго пилота на виртуального нашла поддержку
Лётчик Попов поддержал идею замены второго пилота на виртуального
Кандидат технических наук заслуженный военный лётчик России Владимир Попов поддержал планы Минпромторга заменить второго пилота в самолётах на виртуального. Его слова приводит RT.
"Думаю, что, в принципе, это дело хорошее. То есть автоматизировать систему управления до такой степени, чтобы самолёт летал самостоятельно, учитывая множество параметров: и воздушного движения, и метеорологических условий, и возможности по загрузке и центровке", — сказал Попов.
Кандидат наук уточнил, что все эти параметры можно описать математически и создать программное обеспечение, которое облегчит жизнь и работоспособность пилота. При этом лётчик уверен, что на автоматизацию процессов, особенно на начальном этапе, всегда нужно много времени и контроля. Человек же, уверен он, всё равно сохранит более объективную и достоверную степень адекватности, чем машина.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте показателей в авиаперевозках. Задачи по дальнейшему увеличению объёма внутренних авиаперевозок и повышению их доступности для россиян по-прежнему сохраняются, подчеркнул он.
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