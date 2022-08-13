Идея Минпромторга о замене второго пилота на виртуального нашла поддержку

"Думаю, что, в принципе, это дело хорошее. То есть автоматизировать систему управления до такой степени, чтобы самолёт летал самостоятельно, учитывая множество параметров: и воздушного движения, и метеорологических условий, и возможности по загрузке и центровке", — сказал Попов.

Кандидат наук уточнил, что все эти параметры можно описать математически и создать программное обеспечение, которое облегчит жизнь и работоспособность пилота. При этом лётчик уверен, что на автоматизацию процессов, особенно на начальном этапе, всегда нужно много времени и контроля. Человек же, уверен он, всё равно сохранит более объективную и достоверную степень адекватности, чем машина.