Главный тренер "Реала" Анчелотти анонсировал завершение футбольной карьеры
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил о скором завершении спортивной деятельности. Об этом сообщает итальянская газета Il Messaggero.
По словам 63-летнего наставника, он покинет спорт после работы в мадридском клубе. Анчелотти также признался, что считает "Реал" пиком своей карьеры. Контракт итальянца с клубом закончится в 2024 году.
Анчелотти стал главным тренером испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" 25 июня 2013 года, сменив на посту Жозе Моуринью. Во второй раз он возглавил "Реал" летом 2021-го, покинув английский "Эвертон". Вместе с ним мадридский клуб выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Ранее Лайф писал, что "Реал" победил "Айнтрахт" и в пятый раз в истории выиграл Суперкубок УЕФА. Встреча, которая состоялась на Олимпийском стадионе в Хельсинки, завершилась со счётом 2:0.
ТАСС /AP / Frank Augstein