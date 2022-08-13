Главный тренер "Реала" Анчелотти анонсировал завершение футбольной карьеры

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил о скором завершении спортивной деятельности. Об этом сообщает итальянская газета Il Messaggero.

По словам 63-летнего наставника, он покинет спорт после работы в мадридском клубе. Анчелотти также признался, что считает "Реал" пиком своей карьеры. Контракт итальянца с клубом закончится в 2024 году.

Анчелотти стал главным тренером испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" 25 июня 2013 года, сменив на посту Жозе Моуринью. Во второй раз он возглавил "Реал" летом 2021-го, покинув английский "Эвертон". Вместе с ним мадридский клуб выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.