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13 августа, 13:07

Главный тренер "Реала" Анчелотти анонсировал завершение футбольной карьеры

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил о скором завершении спортивной деятельности. Об этом сообщает итальянская газета Il Messaggero.

По словам 63-летнего наставника, он покинет спорт после работы в мадридском клубе. Анчелотти также признался, что считает "Реал" пиком своей карьеры. Контракт итальянца с клубом закончится в 2024 году.

Анчелотти стал главным тренером испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" 25 июня 2013 года, сменив на посту Жозе Моуринью. Во второй раз он возглавил "Реал" летом 2021-го, покинув английский "Эвертон". Вместе с ним мадридский клуб выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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Ранее Лайф писал, что "Реал" победил "Айнтрахт" и в пятый раз в истории выиграл Суперкубок УЕФА. Встреча, которая состоялась на Олимпийском стадионе в Хельсинки, завершилась со счётом 2:0.

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ТАСС /AP / Frank Augstein

Ирина Фальке

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