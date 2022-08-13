Одна турбина Каховской ГЭС выведена из строя после ракетных ударов ВСУ

Турбина Каховской гидроэлектростанции отключена после ракетных ударов Вооружённых сил Украины. Об этом заявил заместитель директора станции по реконструкции Арсений Зеленский.

"На данный момент у нас в строю три гидроагрегата. До попадания в районе северного торца было четыре гидроагрегата", — сказал он журналистам, заметив, что из-за опасности разлива масла после попадания осколков шестой гидроагрегат был выведен из эксплуатации.

Из-за постоянных обстрелов Каховская ГЭС с первых дней боевых действий работает в аварийном режиме, добавил Зеленский, уточнив, что при проблемах с плотиной последуют большие неприятности на Запорожской АЭС, что может привести к развитию ядерной катастрофы.