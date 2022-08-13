Пятеро туристов подали сигнал о помощи в горах Кабардино-Балкарии

Пятеро туристов 13 августа попросили о помощи спасателей в горах Эльбрусского района Кабардино-Балкарии. Об этом говорится в заявлении регионального ГУ МЧС РФ.

"В 13:00 13.08.2022 года поступило сообщение о том, что в Эльбрусском районе, перевал ВЦСПС, высота 3800 м, зарегистрированная группа в количестве пять человек попросила о помощи. По предварительной информации, один человек из группы получил травму", — сказано в сообщении.

На место происшествия направлены восемь спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС РФ и одна единица техники, уточнили в ведомстве. Других подробностей пока не приводится.