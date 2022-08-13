Белоусов спрогнозировал рост потребления товаров в РФ в 2022 году

Рост потребления товаров в России начнётся в 2022 году и продолжится в 2023-м. Об этом заявил вице-премьер РФ Андрей Белоусов на межрегиональном форуме по внедрению инвестиционного стандарта.

По его словам, пик спада потребления Россия проходит сейчас. Он ознаменовался падением реальных доходов, товарооборота, которое произошло из-за скачка инфляции в середине года (во втором и третьем кварталах). Белоусов отметил, что Россия может как задержаться на этом уровне, так и нет, но спад потребления составит примерно 8–9%.

"Но тем не менее, скорее всего, где-то уже в этом году у нас начнётся рост потребления, уже есть целый ряд признаков того, что это уже начинается. В 2023 году, если ничего сверхъестественного не произойдёт, это продолжится", — сказал вице-премьер.