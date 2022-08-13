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Регион
Опубликовано 13 августа 2022, 14:19
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Киссинджер: США находятся на грани войны с РФ и Китаем, которую спровоцировали сами

США находятся на грани войны с Москвой и Пекином по вопросам, которые частично создали сами. Об этом заявил бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер в интервью The Wall Street Journal.

"Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести", — сказал он.

Киссинджер отметил, что единственный выход — это не подливать масла в огонь и параллельно с этим создавать варианты решения разногласий, но для этого должна быть какая-то цель. Говоря об Украине, экс-госсекретарь США отметил, что раньше роль члена НАТО больше подходила Финляндии. Теперь же из-за проводимой РФ спецоперации он "считает, что так или иначе (официально или нет) к Украине сейчас нужно относиться как к члену НАТО".

Само же урегулирование украинского конфликта в итоге сохранит за Россией Крым и части Донбасса, пишет автор публикации, ссылаясь на мнение Киссинджера.

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Ранее Киссинджер заявил, что нынешние европейские политики не имеют ориентиров и не понимают стоящих перед ними задач. Бывший госсекретарь США добавил, что геополитика сегодня требует "никсоновской гибкости", чтобы помочь разрядить конфликты между Штатами и Китаем.

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Getty Images / Adam Berry

Ирина Фальке
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