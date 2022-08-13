Занесло на пустой дороге: В Самаре BMW едва не протаранил толпу около бара

В Самаре машина BMW вылетела на тротуар и чуть не врезалась в людей, которые находились около бара "Ветерок". Видео с камер наблюдения оказалось в соцсетях.

Момент ДТП в Самаре, где BMW едва не протаранил толпу людей у бара. Видео © VK / ДТП 163 Самара

На кадрах видно, что иномарка движется по дороге, однако в какой-то момент её заносит в сторону. Машина начинает нестись на людей, при этом успевает задеть другой автомобиль и врезаться в деревце. После этого BMW резко останавливается.

Очевидцы рассказали, что ДТП случилось около часа ночи. По их мнению, водитель автомобиля мог не справиться с управлением, из-за чего выехал на обочину. Как сообщает 63.ru, по предварительным данным, пострадавших нет.