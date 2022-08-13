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13 августа, 14:01

Нелепая случайность: Отец погибшего 14-летнего хоккеиста СКА призвал никого не винить в смерти сына

Отец погибшего 14-летнего хоккеиста СКА призвал никого не винить в смерти сына

Отец погибшего юного хоккеиста клуба СКА Игорь Малков заявил, что никто не должен винить в смерти сына его товарища по команде, гибель мальчика стала нелепой случайностью. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом "360".

"Был бросок защитника от синей линии, по игровому заданию сын должен был создавать помеху вратарю — закрывать вратаря, когда защитник бросает в створ ворот. К сожалению, шайба попала неудачно, получилась травма", — рассказал Малков.

Он добавил, что не знал о возможных проблемах со здоровьем сына, поскольку тот часто проходил необходимые медицинские обследования по требованию тренера команды. Отец мальчика уверен, что с экипировкой тоже было всё в порядке, поэтому напарник по команде тут ни при чём.

"Вопрос к Господу Богу. С моей точки зрения, это несчастный случай. Доли секунды, которые, к сожалению, распорядились не в нашу пользу. Ужасная, страшная трагедия. Я, конечно, никому из родителей не пожелаю такое пережить", — признался мужчина.

Отец погибшего спортсмена добавил, что сын попал в СКА только в этом году и тренеры пророчили ему успех. По их словам, хоккеист мог попасть в расширенный состав сборной страны, а после — в основной состав.

В Петербурге возбуждено уголовное дело после гибели юного хоккеиста СКА на тренировке

В Петербурге возбуждено уголовное дело после гибели юного хоккеиста СКА на тренировке

Напомним, юный хоккеист 2008 года рождения скончался 11 августа после произошедшего на тренировке команды школы СКА трагического инцидента. Причиной смерти стало попадание шайбы в грудь. Позже стало известно, что следователи возбудили уголовное дело после гибели подростка. Врач клуба СКА назвал плохую экипировку вероятной причиной гибели 14-летнего хоккеиста.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Ирина Фальке

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