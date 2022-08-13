Нелепая случайность: Отец погибшего 14-летнего хоккеиста СКА призвал никого не винить в смерти сына

Отец погибшего юного хоккеиста клуба СКА Игорь Малков заявил, что никто не должен винить в смерти сына его товарища по команде, гибель мальчика стала нелепой случайностью. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом "360".

"Был бросок защитника от синей линии, по игровому заданию сын должен был создавать помеху вратарю — закрывать вратаря, когда защитник бросает в створ ворот. К сожалению, шайба попала неудачно, получилась травма", — рассказал Малков.

Он добавил, что не знал о возможных проблемах со здоровьем сына, поскольку тот часто проходил необходимые медицинские обследования по требованию тренера команды. Отец мальчика уверен, что с экипировкой тоже было всё в порядке, поэтому напарник по команде тут ни при чём.

"Вопрос к Господу Богу. С моей точки зрения, это несчастный случай. Доли секунды, которые, к сожалению, распорядились не в нашу пользу. Ужасная, страшная трагедия. Я, конечно, никому из родителей не пожелаю такое пережить", — признался мужчина.