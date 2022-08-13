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13 августа, 13:44

Водоёмы Санкт-Петербурга продолжают очищать от мусора и растительности

Водоёмы Санкт-Петербурга регулярно очищают от мусора и растительности, об этом в субботу сообщили в городской администрации. Работы по очистке рек, озёр, прудов и каналов проходят в рамках адресной программы комитета по природопользованию.

"На днях специалисты привели в порядок пруды Воронцовского сквера. Для уборки использовалась спецтехника, а все собранные водоросли отправились на утилизацию", — приводит заявление пресс-службы телеканал "Санкт-Петербург".

При этом специалисты Северной столицы ежемесячно приводят в порядок около трёхсот водных объектов.

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Ранее Лайф писал, что в Москве усилили патрулирование водоёмов из-за аномальной жары. Каждый день на катерах и пешим порядком дежурят 113 специалистов, а также для мониторинга ситуации используются беспилотники.

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Телеканал "Санкт-Петербург"

Ирина Фальке

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