Водоёмы Санкт-Петербурга продолжают очищать от мусора и растительности

Водоёмы Санкт-Петербурга регулярно очищают от мусора и растительности, об этом в субботу сообщили в городской администрации. Работы по очистке рек, озёр, прудов и каналов проходят в рамках адресной программы комитета по природопользованию.

"На днях специалисты привели в порядок пруды Воронцовского сквера. Для уборки использовалась спецтехника, а все собранные водоросли отправились на утилизацию", — приводит заявление пресс-службы телеканал "Санкт-Петербург".

При этом специалисты Северной столицы ежемесячно приводят в порядок около трёхсот водных объектов.